Femicidio en Isidro Casanova

Una mujer fue asesinada a balazos por su ex pareja frente a su hijo, quien resultó herido de un disparo, en un femicidio que quedó registrado por una cámara de seguridad en el barrio San Carlos del partido bonaerense de La Matanza.

Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Sandra Borda, de 46 años, mientras que el asesino, Francisco Gasparutti, de 42, fue detenido por personal de la Policía Bonaerense.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Carlos Casares y Bartolomé de las Casas, en la localidad de Isidro Casanova en el límite con Rafael Castillo.

La mujer, según puede verse en las imágenes, volvía de la feria, que queda a dos cuadras de donde fue atacada, junto a sus hijos, cuando se encontró con su ex, Gasparutti, a bordo de su Peugeot 504 negro.

Your browser does not support the video element.

Allí puede verse cómo la mujer deja al grupo y se va hasta el cordón de la vereda, donde estaba el auto estacionado.

La mujer se acercó hasta la puerta del lado del acompañante, que estaba abierta, mientras que su hijo Maximiliano, de 29 años, la siguió unos segundos después y se puso a su lado, justo a la altura de la ventanilla derecha trasera.

El atacante se quedó en el interior del coche y luego de un cruce verbal el sujeto sacó una escopeta recortada y disparó.

Maximiliano resultó herido en el hombro y en el tórax, mientras Sandra tenía una herida en un dedo, por lo que se estima que cuando le disparó al hijo, la bala le rozó. Ella cayó al piso del susto y enseguida Gasparutti le disparó a la mujer.

Sin embargo, el femicida la volvió a atacar y le pegó culatazos cuando ella agonizaba y luego la remató de otro tiro.

Según los voceros policiales "el balazo ingresó por la nuca y salió por el pómulo".

El sujeto escapó a pie, pero a las pocas cuadras fue arrestado por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y puesto a disposición de la Justicia.

Gasparutti antes de escapar dejó el arma homicida en el coche, donde este jueves la secuestraron los peritos del caso.

También fueron hallados dos cartuchos de escopeta en el interior del rodado.

La pareja hacía tiempo que estaba separada y de acuerdo a informaciones iniciales no había registros por denuncias previas de violencia de género.

Noticias relacionadas