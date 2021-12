Benjamin Vicuña y Pampita

Benjamín Vicuña pudo dar vuelta la página. Atrás quedaron los dolores que le provocó su ruptura con la China Suárez, con quien estuvo seis años en pareja y tuvo a sus hijos Magnolia y Amancio. Y aunque tuvo un romance fugaz con la empresaria Romina Pigretti, ahora encontró el amor en los brazos de otra joven mujer. Hasta ahí no hay nada raro, sin embargo, lo que llamó la atención es que la chica en cuestión es amiga de Pampita, quien estuvo una década con el chileno y juntos tuvieron cuatro hijos: Blanquita -fallecida en 2012-, Bautista, Beltrán y Benicio.

"Vicuña es el protagonista de este romance, está de novio nuevamente con una amiga de Pampita", reveló Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana. "Tanto reencuentro familiar, empezó a hablar con una amiga de Pampita. La hemos visto en los eventos familiares, cumpleaños de los chicos", agregó con humor.

Mientras que Yanina Latorre dio más detalles. "Ella es divina, se llama Eli Suruchín. Es bella, no tiene problemas, no es interesada, no es trepadora. Tiene su vida muy tranquila, 32 años, una familia hermosa, es buena gente, labura y por eso estoy contenta. Aplaudo a Vicuña", manifestó la panelista desde Miami y contó que es hija del dueño de un banco y que trabajo como empleada de marketing en una empresa. ¿Lo mejor? Pampita ve con buenos ojos la relación.

En los últimos meses el actor tuvo un cambio de actitud a nivel público. Si bien siempre fue amable y respetuoso, a la hora de hablar de su vida amorosa ponía un freno o no ahondaba en sus sentimientos. Sin embargo, a mediados de agosto decidió hacer pública su separación de la China Suárez. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy esto nos lleva a tomar un nuevo camino, separados como pareja pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", publicó en sus redes y pidió respeto.

También intercedió a través de sus redes ante los ataques que su expareja recibió al ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. "No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", escribió en su perfil de Instagram y evitó hablar de las infidelidades que le adjudicaron a Suárez mientras estaban juntos.

Noticias relacionadas