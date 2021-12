Una mujer se aisló en un avión al notar que era positivo de coronavirus

Una mujer tuvo síntomas de padecer coronavirus en pleno vuelo, lo verificó con un hisopado rápido que resultó positivo y decidió aislarse en el baño del avión que la transportaba a Suiza.

La crónica de la agencia ANSA indica que se trata de Marisa Fotieo, una maestra de Michigan que se dirigía a Islandia, quien detectó ser caso positivo de coronavirus en el aire y decidió refugiarse en un baño del avión para evitar el contagio de otros pasajeros.

"Había 150 personas en ese vuelo y mi mayor miedo era contagiarlas", dijo, mientras desde el cubículo donde se encontraba autoaislada envió un video desde la red social Tik Tok que vieron cuatro millones de veces desde su lanzamiento, el 21 de diciembre.

También le explicó a CNN que estaba completamente vacunada, con una dosis de refuerzo completa, antes de viajar con su padre y su hermano con destino

