Accidente fatal en los Bosques de Palermo, AGENCIA NA

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, aseguró que lo ocurrido en los Bosques de Palermo "no fue un accidente, fue un homicidio".

En un mensaje que difundió en su cuenta de la red social Twitter señaló: "Esto no fue un accidente. Fue un homicidio. Manejar borracho, matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque 'no hubo intención'".

"Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años", añadió, mientras que en otro tuit indicó: "En este 2022 vamos insistir en el Parlamento para que se apruebe la ley de homicidios viales y de #alcoholcero".

"Alguna vez como sociedad tenemos que dejar de decir 'a mí no me va a pasar' y exigir normas adultas para los que matan al volante", añadió Martínez Carignano.

El funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dio su parecer luego que un conductor que circulaba a alta velocidad por la Avenida Figueroa Alcorta y se dio a la fuga atropelló a ciclistas y corredores en los Bosques de Palermo y como onsecuencia de ello cuatro personas resultaron heridas y una mujer murió tras ser permanecer internada en grave estado.

