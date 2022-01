Roban y asesinan a un joven de 16 años en Lanús

Un adolescente de 16 años murió tras ser atacado a botellazos por dos sujetos que intentaron robarle la sidra que llevaba en la localidad bonaerense de Villa Diamante y uno de los agresores fue detenido, mientras que su cómplice es intensamente buscado.

El hecho ocurrió en Yatay, entre Hornos y pasaje Pilar, en la mencionada localidad del partido bonaerense de Lanús cuando el joven regresaba de la casa de su abuela, fue interceptado por dos hombres y uno de ellos quiso robarle la sidra que acababa de comprar.

Según informó Diario Sur, tras sacarle la botella, el sujeto lo golpeó brutalmente y la víctima, identificada como Agustín Pizziruso, quedó tendida sobre el asfalto mientras que los agresores se fueron caminando del lugar.

El joven fue trasladado de urgencia hacia la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Lomas de Zamora donde ingresó en grave estado y falleció a las pocas horas.

Los efectivos de Lanús se abocaron en la búsqueda de los agresores y uno de ellos, de 19 años, fue detenido en Ezeiza y trasladado hacia la comisaría quinta de Villa Diamante, mientras que el otro era intensamente buscado.

La causa fue caratulada como "homicidio" y está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 a cargo del Dr. Martín Rodríguez.

