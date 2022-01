Anya Taylor- Joy en la Argentina

En las redes sociales, si sos famosa, es poco probable que puedas ocultarte o simplemente pasear por las calles de Recoleta sin que te reconozcan. El domingo por la tarde fanáticos de la actriz Anya Taylor la vieron pasear por el barrio y no dudaron en saludarla. También aprovecharon el momento para entregarle algunos regalos, como un collar con una piedra, que luego la mismísima Taylor les agradeció en su cuenta de Instagram.

El primero que la encontró fue el diseñador Laurencio Adot que no dudó en pedirle una foto y después publicó el encuentro en sus redes sociales. “In Buenos Aires, Recoleta. Sábado, desayuno in La Rambla. Me encontré a la mega actriz/it girl Anya Taylor-Joy”, escribió el diseñador junto a la foto.

De inmediato la foto se viralizó y las admiradoras no perdieron el tiempo y muchas de ellas se dirigieron hacia el barrio porteño para saludarla. Otros tantos solo aprovecharon para escribir en redes y generar memes que fueron tendencia en Twitter durante todo el domingo.

Anya fue reconocida mundialmente por la serie de Netflix, “Gambito de Dama”, pero desde hace varios años ya pertenece al mundo cinematográfico. Nació en Miami, pero a los pocos meses su familia se tuvo que venir a vivir a Buenos Aires y eso permitió su amor profundo al país, aunque solo estuvo hasta que cumplió los seis años ya que se mudaron a Londres.

Pese al poco tiempo de crianza en Argentina, ella siempre menciona que ama el país y que por eso viene seguido, ya que acá están sus raíces: “Me sentí tan confusa y desplazada cuando nos mudamos a Londres. Solo quería volver a casa”, expresó en una entrevista. A su vez había decidido no aprender inglés por dos años con la esperanza de que sus padres la mandaran de vuelta a Argentina.

Por “Gambito de Dama” Taylor ganó el Premio de la Crítica Televisiva a la mejor actriz en película/miniserie, el Premio Globo de Oro a la mejor actriz de miniserie o telefilme, el Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz de televisión - Miniserie o telefilme y recibió una nominación para el Premio Primetime Emmy a la mejor actriz - Miniserie o telefilme.

