Conductor borracho atropelló a dos personas que esperaban el colectivo en Constitución

Un hombre de 44 años que conducía alcoholizado embistió y provocó heridas a dos personas que aguardaban el colectivo en el barrio de porteño de Constitución.





El incidente se registró alrededor de las 6 cuando un ciudadano paraguayo de 44 años perdió el control de su Renault Logan y atropelló a las personas que esperaban el colectivo en la parada ubicada frente a la terminal ferroviaria de Plaza Constitución.





El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un nivel de 0,70 mg/l, por arriba del 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre permitido como máximo en la ciudad de Buenos Aires.



Your browser does not support the video element.

Dos hombres que aguardaban el colectivo tuvieron que ser derivados por personal del SAME al hospital Ramos Mejía porque sufrieron luxación de hombro, en un caso, y contusiones, en el otro.





Este domingo, en los bosques de Palermo, un conductor –cuyo test de drogas dio positivo- mató a una mujer e hirió a otras cuatro personas, todas ciclistas, al atropellarlas con su auto, tras lo cual quedó detenido junto a tres acompañantes de entre 20 y 33 años.





En el incidente de esta mañana, intervino en el caso la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 6, a cargo de Adrián Grazzi, que labró un acta por lesiones.

Noticias relacionadas