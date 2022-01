Gustavo Menéndez asumió la presidencia del Grupo Provincia.

El directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires designó en Asamblea a Gustavo Menéndez como nuevo presidente de Grupo Provincia (ex Grupo Bapro), quien asumió este lunes su cargo formalmente en reemplazo del saliente Juan Cuattromo, quien continuará ejerciendo la presidencia de la entidad bancaria.

"Menéndez liderará el proceso que le permitirá a las aseguradoras del holding garantizar su autonomía y a Banco Provincia la oportunidad de continuar avanzando en el encuadramiento normativo según establece el Banco Central", comunicó la entidad.

La llegada del intendente al Bapro ya estaba definida desde los primeros días de diciembre, cuando pidió licencia a su cargo de intendente y asumió en su lugar su hermana Karina Menéndez, primera en la lista de concejales de 2017.

Gustavo Menéndez supo ser uno de los intendentes del Conurbano con mayor aporte de votos y su nueva funcion en la presidencia del Grupo Bapro se considera necesaria para seguir impulsando la gestion provincial y fundamental por su cercania y dialogo con los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Hasta diciembre ocupo la presidencia del PJ Bonaerense y sigue a cargo de la Secretaria de Organizacion del Partido Justicialista a nivel nacional, manteniendo buen dialogo con gobernadores y legisladores nacionales y provinciales.

Para su nueva función, Gustavo Menéndez manifestó “desde la presidencia del Grupo Bapro vamos a seguir trabajando con el mismo impulso y el compromiso de siempre para que los bonaerenses tengan mejores servicios y agradezco al gobernador Axel Kicillof por su confianza y al presidente del Banco Provincia Juan Cuattromo por su calida bienvenida a semejante deaafio que encararemos con la maxima responsabilidad y el apoyo de mis compañeros y compañeras intendentes”.

