"No mires arriba", "La Hija Oscura" y "Bliss", Netflix y Amazon Prime Video.

Las plataformas de streaming actuales ofrecen un sin fín de posibilidades y productos para todos los gustos. Así las cosas, lo ofrecido por Netflix y Amazon Prime Video no se queda atrás, como dos de los sitios más importantes del mundo y una variedad realmente asombrosa.

En este caso, hay tres películas que lograrán captar la atención y atrapará por diversos motivos a quienes opten por verlas. Aquí, las reseñas.

"No Mires Arriba", en Netflix

Sin lugar a dudas deberías ver "No mires para arriba", lo nuevo de Netflix con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Y es que el planteo es simple: es la película del momento. Tras su reciente estreno mundial, es uno de los films que se quedó con toda la atención de los televidentes y... motivos no faltan. Se trata de una de las películas más esperadas.

Escena de "No mires para arriba".

Es que todo se reduce al sensacional seleccionado de actores y actrices que actúan en la misma. Te los nombramos, y verás: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet y Ariana Grande, entre otros. Los buenos presagios iniciales sobre el trabajo también se justificaba por la presencia del director Adam McKay; y la temática, centrada en cuestiones delicadas y sensibles, tales como la crisis ambiental y climática del planeta que habitamos.

No te vamos a andar con vueltas: no te la pierdas.

Trailer de "No mires para arriba", Netflix.

"La felicidad", en Amazon Prime Video.

Un film muy atrapante de ciencia ficción, en forma de interesante drama, que te plantea la existencia de dos realidades que parecen salidas de "Matrix". Disponible en Amazon Prime Video desde su estreno el pasado 5 de febrero de 2021.

Tras mucho tiempo lejos del cine, Mike Cahill, director de películas como "Orígenes" (2014) u "Otra tierra" (2011), nos da una propuesta intrigante.

Los protagonistas de "Felicidad".

La trama cuenta la historia de Greg, un desgraciado cayendo en picada. Cuando se ve en la peor situación posible, la mujer a la que lleva dibujando un tiempo se le presenta para decirle que todo lo que ve no es real. Isabel Clemens, con quien crea un romance, lo guí y le muestra, con unos diamantes que consumen, el universo “verdadero”. Greg verá lo bueno y lo malo de ambos mundos, y tendrá que decidir por sí mismo en qué creer y cómo actuar.

Nuestreo consejo: mirala sin dudarlo.

Trailer de "Felicidad", Amazon Prime Video.

“La hija oscura”, Netflix.

A partir del momento de su estreno en el Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2021, “La hija oscura” solo ha recibido elogios. El debut como directora de Maggie Gyllenhaal encabeza las nominaciones a los próximos Globos de Oro y los Critics Choice Awards, y por eso su llegada a Netflix este 31 de diciembre ha generado tanta expectativa. Basada en la novela homónima de la misteriosa escritora italiana conocida como Elena Ferrante, la película está protagonizada por Olivia Colman, una de las actrices más premiadas de la última década. Colman, que ganó un Oscar por “La favorita” y un Emmy por “The Crown”, está secundada por Jessie Buckley (conocida por “Pienso en el final”, de Charlie Kaufman) y Dakota Johnson, que saltó a la fama por su papel de Anastasia Steele en la trilogía de “50 sombras de Grey”. En los roles secundarios hay actores muy destacables como Ed Harris y Peter Sarsgaard.

"La hija oscura", un film atrapante.

En “La hija oscura”, su título original, Colman encarna a Leda, una académica británica de 48 años de vacaciones en Grecia, donde una familia irrumpe en la tranquilidad. Como fuera, Leda se interesa y se intriga por una madre joven y perseverante, que interpreta Dakota Johnson. Todo suma a los recuerdos de Leda sobre sus primeros años como madre, una época en la que su carrera también estaba despegando. En flashbacks intercalados, Jessie Buckley interpreta a la Leda más joven.

La película tuvo muy buenas críticas dada la exposición de un costado complicado e incierto de la maternidad que rara vez se ve en las películas. El personaje de Leda tiene ambiciones y deseos que no encajan en los retratos convencionales.

En este caso, también recomendamos que la veas.

Trailer de la Hija Oscura" , Netflix.

¿Viste ya alguno de estos films? si es así, dejanos también tus opiniones al respecto y tus comentarios.

