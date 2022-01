Aerolíneas internacionales, Foto: aviacionline.com

No son sencillos y fáciles de sobrellevar los tiempos que corren. Y es que son varias las aerolíneas de los Estados Unidos que han advertido claramente respecto de mayores retrasos de vuelos luego de que AT&T Inc. y Verizon Communications Inc. descartaran una solicitud del Gobierno estadounidense para posponer el nuevo servicio 5G. De acuerdo al sector aéreo, pone en riesgo la seguridad porque se puede interferir desde dispositivos electrónicos a las aeronaves.

Las dos firmas de telecomunicaciones han expresado recientemente que el pedido del secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y Steve Dickson, gestor de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), sería “en detrimento” de millones de usuarios de la telefonía móvil. Las compañías dijeron, además, que podrían ofrecer una pausa de seis meses cerca de algunos aeropuertos.

La FAA y el Departamento de Transporte tomaban en cuenta la respuesta. Sin embargo, aerolíneas y reguladores proyectaron impactos muy fuertes y de suma importancia en los horarios de vuelo si es que no se ajusta el servicio 5G, que se estrena el 5 de enero. Según el peor escenario de la asociación Airlines for America, hasta 350.000 vuelos comerciales podrían verse impactados por año a un costo de US$2.100 millones.

Airlines for America ha confirmado mediante un comunicado que: “Sin las mitigaciones adecuadas, el despliegue de 5G alrededor de los aeropuertos podría interrumpir hasta 345.000 vuelos de pasajeros -afectaría a 32 millones de pasajeros-, además de 5.400 vuelos de carga cada año en forma de retrasos, desvíos o cancelaciones”.

Las nuevas señales 5G implementarían ondas de radio disponibles para los proveedores de comunicaciones móviles desde tiempos recientes. Las frecuencias están cerca de las utilizadas por los altímetros de radar con detección de altitud. Aerolíneas y fabricantes de aeronaves dijeron que eso crea una posibilidad de interferencia que podría poner en riesgo la seguridad de algunos aterrizajes.

Respecto de todo lo anterior, desde la industria de telecomunicaciones se ha expresado que los niveles de energía son lo suficientemente bajos como para evitar interferencias y que la brecha entre las frecuencias es lo suficientemente grande para garantizar la seguridad. El domingo pasado, los operadores señalaron el lanzamiento de 5G como una prioridad, citando una carrera con China para ofrecer una amplia banda ancha móvil de alta velocidad y una creciente demanda de servicios móviles en medio de la pandemia de coronavirus.

Así mismo, y con muchos riesgos y mucho en juego, la industria de telecomunicaciones ha abonado más de US$80.000 millones en una subasta por el acceso a las frecuencias en cuestión, y AT&T y Verizon dependerán de las mismas para competir con T-Mobile US Inc. y actualizar sus redes con tecnología de última generación.

A través de la publicación de una carta, Buttigieg y Dickson reclamaron a los proveedores de servicios móviles una demora de hasta dos semanas. Los funcionarios pronostican una posible “interrupción generalizada e inaceptable” del tráfico aéreo a medida que los aviones eviten los aeropuertos inundados de señales 5G que podrían afectar los dispositivos electrónicos utilizados durante los aterrizajes. Los operadores han contestado con una carta firmada por los directores ejecutivos de cada compañía, Hans Vestberg de Verizon y John Stankey de AT&T.

Los funcionarios se anticipan y anuncian una posible “interrupción generalizada e inaceptable”.

“Su propuesta solicita que aceptemos transferir la supervisión de la inversión multimillonaria de nuestras empresas en 50 áreas metropolitanas no identificadas que representan la mayor parte de la población de EE.UU. a la FAA durante un número indeterminado de meses o años”, escribieron Vestberg y Stankey. “Peor aún, la propuesta está dirigida a solo dos empresas”. Los ejecutivos han manifestado que aceptar la propuesta sería “una abdicación irresponsable del control operativo requerido para desplegar redes de comunicaciones de primera clase y competitivas a nivel mundial”. Previamente, AT&T y Verizon acordaron reducir la potencia de sus señales 5G con un retraso de 30 días, dado que el estreno del servicio estaba programado para diciembre.

