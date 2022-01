Una enfermera con un grave cuadro de Covid fue tratada con Viagra y se salvó de milagro.

Tras haber estado un mes en coma, una enfermera de 37 años del Reino Unido con un grave cuadro de Covid-19 aseguró que se salvó de "milagro" gracias al Viagra, luego de que los médicos decidieran suministrarle el medicamento. Su situación se había agravado y ya no respondía al tratamiento de suministro externo de oxígeno.

"Definitivamente fue el Viagra lo que me salvó. En 48 horas abrió mis ondas de radio y mis pulmones comenzaron a responder. Si piensa en cómo funciona el medicamento, expande sus vasos sanguíneos”, explicó la enfermera

"Mi pequeño milagro navideño", denominó a los efectos de la medicación que recibió por parte de los médicos del Hospital de Lincoln, al norte de Inglaterra, a tan solo 72 horas de que la desconectaran del ventilador que la mantenía con vida tras haber contraído la enfermedad de coronavirus.

"Tuve una pequeña broma con el médico cuando recuperé el conocimiento porque lo conocía de antemano, y me dijo que me dieron Viagra. Me reí y pensé que estaba bromeando, pero me dijo 'no, de verdad, tomaste una gran dosis de Viagra'”, confirmó.

Ahora está recuperándose en su casa tras haber recibido el alta el 14 de diciembre pasado, junto a su marido y sus hijos de 9 y 14 años. Los médicos salvaron su vida gracias a su pensamiento rápido al suministrarle la medicación para la disfunción eréctil que también utilizan los jugadores de fútbol cuando juegan en altura, algo que ayudó a "abrir sus ondas de radio", luego de que su nivel de oxígeno se redujera a la mitad, a tal nivel que ni el suministro externo era suficiente.

