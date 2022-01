El conflicto entre Cinthia Fernandez y Matías Defederico volvió a aparecer cuando la panelista contó que no pudo comunicarse con sus hijas durante el tiempo que pasaron con su ex. Ante esa situación, ella decidió ir a buscarlas y asegurarse de que estuvieran bien.

“La gente me mandaba videos, me echaban la culpa a mí: ‘¿cómo permitís que tus hijas estén en ese ambiente?’”, expuso la bailarina en una de sus historias. Y añadió: “Cuando entro a ver había mucho alcohol, él con vasos en la mano, y el tema era que me tenía que traer a las nenas”.

Ante la exposición de este episodio por parte de la panelista Defedericó respondió a través de sus redes sociales. "Te voy a contestar una por una porque no me voy a callar más y te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona. Como mamá, que el día de mañana te juzguen mis hijas", anticipó Matías Deferico en una historia de Instagram.

"¿Te acordás que ese día cagaste a trompadas a tu mamá y rompiste bolsa? El cual (sic) mi papá tuvo que venir a cuidar de las gemelas y yo llevar a tu mamá con las valijas porque la echaste a la calle. En ese lapso fuiste al hospital sola, pero yo llegué al sanatorio y estuve presente en el parto de Franchesca. Mitómana", aseguró.

Además publicó audios que exponen a las agresiones por parte de Cinthia Fernandez: "¡Negro del ort*, te chupa un huevo, la vas a pagar todas hijo de mil p***! ¡Vago del ort*, la con*** de tu madre! Una por una", se la escucha a Cinthia gritarle a Defederico en una audio de WhatsApp.

"Llevo a mis hijas a un lugar donde están todos hisopados, pelotudo. Y ni siquiera subieron al camarín, se quedaron en un sillón en un palco, aisladas, ¡pedazo de imbécil!", le recalcó entrada en cólera. "A mí no me vas a decir como las cuido. Ustedes, que se contagiaron todos, inclusive vos, negro de mier***. Y van a la costa, y las juntás... Con un hisopado de saliva que no sirve para un caraj*, ¡villero hijo de mil pu**!", arremetió Cinthia sobre un viaje que iba a realizar Defederico y sus hijas.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas