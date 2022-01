Captura de video.

Una mujer prendió fuego a una persona en situación de calle mientras estaba durmiendo en una vereda del barrio porteño de Pompeya y huyó, aunque la situación quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona, se informó. IMÁGENES SENSIBLES.





El hombre que estaba en el refugio improvisado con un colchón, frazadas y un carro sobre la avenida Cobo al 1200 sobrevivió sin sufrir heridas de gravedad y los vecinos repudiaron el hecho que ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre pero cuyas imágenes se difundieron en las últimas horas.

Esta mañana, Fabián, el dueño del local en cuyo frente ocurrió el incendio, relató ante los medios que Jonathan está hace tiempo con su pareja y su perro en el barrio y es “conocido por todos los vecinos”.





“Son tranquilos, a veces limpia la vereda, me pide una ayuda y la verdad no son problemáticos. En el video se ve que la mujer avisó que los iba a prender fuego. No sé quién es ni por qué lo hizo”, afirmó.





Fabián sufrió daños menores en el frente de su negocio por el fuego, pero su casa se llenó de humo y vivió una situación de alarma porque estaba durmiendo, junto a su familia, en su casa ubicada en la planta alta del negocio.

