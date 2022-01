Foto NA.

El sábado próximo en la localidad de Armstrong, en Santa Fe, un grupo de productores realizará una asamblea con el motivo de defender a la actividad de “los embates del Gobierno”. La noticia fue reproducida por LA NACIÓN, medio el cual confirmó que el lugar elegido será en la intersección de las rutas 9 y 178.

En diálogo con el portal mencionado, fuentes explicaron que la convocatoria "superó las expectativas y esperan gente de casi todas las provincias". La mesa de enlace fue invitada, pero aún no se confirmó su asistencia.

Iván Castellaro, uno de los organizadores de la convocatoria, le explicó a la periodista Pilar Vázquez: “Estamos en una situación muy complicada y el Gobierno le viene metiendo mano al sector agropecuario a más no poder: impuestos, desdoblamiento cambiario, retenciones, entre otros. El productor la está padeciendo terriblemente. Necesitamos ponernos de acuerdo en como defendernos y terminar con los embates del Gobierno”.

“La necesidad del productor es muy notoria, viene pasando un momento muy complicado en lo económico y ahora en lo climático. Por eso necesita expresarle a nuestros representantes, que son quienes tienen la voz para llevar nuestros reclamos ante el Gobierno. Nos está llamando gente de todas las provincias: Salta, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, entre otras. También se comunicaron de entidades provinciales que van a asistir y llaman para ver si es asamblea abierta donde tengan posibilidades de hablar”, comentó.



“Queremos encontrar alguna salida a toda esta situación. Es momento de plantar los talones y empezar a cambiar las cosas para lograr una mayor producción, porque el país necesita eso, no exterminar a los productores, que es lo que creo que apunta el Gobierno. Hay veces que se genera como un teléfono descompuesto y quizás a nuestros dirigentes no les llega el mismo mensaje de lo mal que lo está pasando el productor, no siente el reclamo, y por eso queremos generar un espacio para acercarlos”, agregó.



Esta semana se dio a conocer un informe de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados donde da cuenta del deterioro del dinero y la imposibilidad de compra y además, cuestionó que el Gobierno haya terminado de devolver, en parte, las compensaciones a pequeños productores por el aumento de las retenciones de soja, que habían anunciado en marzo de 2020 y “comenzando a cumplir en parte en noviembre del 2020″.



“No queríamos que el sector sea utilizado ni de un lado ni del otro, y que se le saque legitimidad a los reclamos. Volemos a nuestro lugar emblemático, en donde siempre hemos hecho las asambleas y reuniones. Por el calor habíamos decidido hacerlo en otro lugar que era abierto y techado, para que la gente estuviera más cómoda, pero no nos quedó otra que volver a nuestro lugar principal”, detalló Castellaro.

“Esperamos que sea el punta pie inicial para generar otras asambleas a nivel país que el productor realmente tenga la oportunidad de trasmitir toda su problemática y nos empezamos a poner de acuerdo de como defendernos de las medidas del gobierno”, cerró.

Noticias relacionadas