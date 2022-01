Claudio Loser, economista. Foto: NA.

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Claudio Loser estimó que "se está acercando cada vez más" el acuerdo entre ese organismo y la Argentina y recomendó al Gobierno que "diga la verdad y no venga con cuentos para la tribuna" sobre lo que se firmará.

"Sí, va a haber acuerdo. Hay discusiones, pero se está acercando cada vez más el momento", vaticinó el economista. Además, reclamó al Gobierno que "por lo menos sea claro en lo que va a hacer. No vengan con cuentos para la tribuna, sino que digan la verdad en cuanto a los números".

Según Loser, "los mejores acuerdos se dan cuando las dos partes no están contentas. Y en este momento creo que sucede eso. Pero si la Argentina no cierra, para el país será un desastre, porque no tendrá fuentes de préstamo ni del Banco Mundial, ni del BID".

"Y al Fondo no le va a gustar tener un deudor incobrable, con U$S 45.000 millones", sentenció el economista, en declaraciones a radio Rivadavia. A su criterio, "a pesar del Covid, las partes se pueden seguir reuniendo de la manera que sea. Y me imagino que ya tiene que haber un entendimiento a nivel técnico".

"Pero la gran pelea ahora es 'venderle' el programa a los miembros del Fondo Monetario, porque el organismo tiene 192 países y muchos pueden decir que no tienen porqué pagar por los errores que se cometieron" con la firma de un acuerdo con la Argentina en 2018, añadió.

Loser recordó que "uno de los problemas que vi cuando estaba en el FMI es que se hacían programas, pero no había un cierto consenso interno". "Por eso, creo que tiene que haber algún grado de certidumbre. No solo la palabra y especialmente con este Gobierno, que prometió mucho y ha fallado mucho", enfatizó. En esa línea, subrayó: "Tiene que haber acciones concretas (del Gobierno) porque si no, va a venir la plata".

