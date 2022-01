José Carlos Olaya González, conductor del auto que generó una tragedia en Palermo

La jueza Patricia Larocca, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 12 de la Ciudad de Buenos Aires, dictó la prisión preventiva para José Carlos Olaya González, el conductor que el domingo pasado mató a una ciclista de 62 años cerca de los Bosques de Palermo, pero le redujo la calificación a "homicidio culposo".





Así lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño, que además indicó que la causa "sería remitida a la Justicia Nacional" ya que involucra la figura de "homicidio", un delito que no fue transferido a la órbita de la justicia de CABA.





Durante la audiencia presencial de esta mañana, Larocca hizo lugar al pedido de prisión preventiva que solicitó la fiscal Natalia Pla, de la Unidad de Flagrancia Norte, y determinó que Olaya González "continuará detenido hasta el juicio", según el comunicado del MPF.





La magistrada también reencuadró el delito como "homicidio culposo", según el artículo 84 bis del Código Penal, luego de que la fiscal ayer lo imputara por "homicidio simple con dolo eventual", una figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.





"No salí a matar, me quedé dormido", dijo el imputado durante la audiencia, en la que pidió perdón a la familia de la víctima, Marcela Bimonte, quien murió como consecuencia de las heridas que recibió al ser atropellada junto a un grupo de ciclistas.





Olaya González se había negado este martes a declarar ante la fiscal Pla y quedó detenido en la alcaldía 6 del barrio de Caballito, desde donde esta mañana fue trasladado para la nueva audiencia.





En tanto, a los otros tres hombres que habían sido imputados por encubrimiento agravado por haber ayudado a escapar al conductor en una camioneta tras el atropellamiento, se les otorgó la libertad con medidas restrictivas, por lo que deberán presentarse ante la fiscalía cada 15 días, entre otras condiciones.





Olaya González, a quien el narcotest le dio positivo por consumo de marihuana, había sido imputado inicialmente por homicidio culposo, encubrimiento y abandono de persona, pero Pla agravó ayer esa figura a homicidio simple con dolo eventual, tras lo cual Larocca la reencuadró como "homicidio culposo".





El imputado atropelló con un vehículo Ford Focus rojo a cinco ciclistas el pasado domingo por la mañana en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, lo que provocó la muerte de Bimonte y heridas en el resto del grupo, entre ellos a Luis Ceccato, pareja de la mujer fallecida.





Luego, se alejó del lugar dejando incluso a dos mujeres que viajaban en el Focus, y se subió a una camioneta en la que se trasladaban tres hombres, la cual fue encontrada más tarde en el partido bonaerense de Avellaneda, donde fueron detenidos los cuatro.





El informe de antecedentes penales reportó que Olaya González fue "condenado el 31 de agosto de 2010 por el Tribunal de Lomas de Zamora a 6 años y 9 meses de prisión por los delitos de robo agravado con el empleo de arma de fuego en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal. El imputado tiene también otra causa del 17 de febrero de 2017 por encubrimiento agravado por ánimo de lucro", precisó el MPF.





"Me indicaron reposo, me revisaron los cortes que tengo en los brazos, pero hay que observarlos porque son heridas bastantes complejas, si bien no son profundas, son amplias", indicó Ceccato.





El próximo domingo 9 de enero a las 16:30 ciclistas se congregarán en el Obelisco para marchar hasta el lugar donde fue atropellada Bimonte, donde colocarán una bicicleta blanca para homenajearla.

