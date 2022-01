Diputados analizan el Proyecto de Ley Agroindustrial

Legisladores de distintos bloques políticos hablaron sobre los proyectos de la agenda parlamentaria y expresaron sus opiniones sobre la iniciativa que busca crear el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”.

Por un lado, Eduardo Fernández, del Frente de Todos, consideró que la medida podría “contemplar más específicamente a los pequeños productores y a las economías regionales”, pero, a su vez, agregó: “Aunque el total del proyecto no solamente aumentaría las exportaciones, sino transformaríamos el producto original, que es una de las misiones”.

Jorge Vara del Bloque UCR, por su parte, aseguró: "“El proyecto de ley agroindustrial tiene cosas que suman pero también algunas que deja de lado como el plan que hace a las condiciones y previsibilidad en las retenciones y a la carga impositiva en general”.

La iniciativa tiene el objetivo de “incrementar la producción agropecuaria, las exportaciones y conservar el capital natural del suelo en el marco de las buenas prácticas y las medidas de adaptación al cambio climático”, asegura en el texto presentado por el Poder Ejecutivo.

