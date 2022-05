Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. Foto: NA.

Luego del impasse que tuvieron a principio de año, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo volvieron a apostar al amor. Y a pesar de que decidieron no exponer los detalles de su relación, Elena Braccini, ex pareja del ahora músico, reveló que este año pasarían por el altar. Pero no se trató de una declaración para desearles un buen futuro juntos ni mucho menos, sino que expuso los problemas del ex futbolista como padre.

La italiana que tuvo a Victoria y María Helena con el exfutbolista decidió hacer un extenso posteo tras pasar 6 horas en un juzgado por una causa penal que inició hace una década. "Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales… ¿pero a quién le importa?", comenzó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Braccini (@elenabraccini)

Y al señalar las dificultades que tiene con su vínculo con Osvaldo, expuso los planes de casamiento con la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe. "Vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada, trata de ser una estrella de rock, se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido… ¿Creés que tiene tiempo para pensar, llamar o escribirle a sus hijas?", planteó.

Además, argumentó que su expareja "no tiene tiempo" para comunicarse con sus nenas ni con el resto de sus hijos. "Muchas veces sentí ganas de rendirme, porque sinceramente es muy agotador tanto psicológica como económicamente soportarlo, ¡por esto tengo que agradecer a mis abogados que nunca se dieron por vencidos conmigo ni por un momento!", destacó Braccini y aseguró que "los niños son lo primero". "Cuando aprendas que la vida es una rueda giratoria y que no eres todopoderoso y que todo el mal que hagas volverá, entonces tal vez el mundo sea un lugar mejor", cerró.

Por el momento, Daniel no salió a responder y Gianinna cerró su cuenta de Instagram, pero más allá del enojo de Elena, no es la primera vez que el cantante de Barrio viejo es tildado de "mal padre", ya que también tuvo problemas con Jimena Barón, con quien tiene a Morrison (8); y Ana Oertlinger, madre de Gianluca, su hijo mayor.

