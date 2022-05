Mykhailo Podolyak, asesor presidencial ucraniano. Foto: NA.

El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak salió a responderle a Luiz Inácio Lula da Silva, después de las polémicas declaraciones del ex mandatario brasileño sobre la "responsabilidad" del jefe de Estado del país invadido por Rusia, Volodímir Zelenski, en el conflicto bélico que mantiene en vilo al mundo desde el 24 de febrero pasado, cuando comenzó la invasión lanzada por Moscú.

Podolyak sostuvo en redes sociales que Lula "habla de la culpabilidad de Ucrania o de Occidente en la guerra, éstos son los intentos de Rusia de distorsionar la verdad". Y agregó que "es simple: Rusia ha atacado a traición a Ucrania, la guerra es solo en el territorio de Ucrania, Rusia mata masivamente a civiles. Guerra clásica de destrucción y ocupación".

El ex mandatario brasileño afirmó en una entrevista concedida a la revista estadounidense Time que Zelenski "es tan responsable" como su par ruso, Vladimir Putin, por la guerra. El embajador ucraniano en el país sudamericano también salió al cruce de sus declaraciones.

🇧🇷 ex-president Lula da Silva talks about the guilt of 🇺🇦 or the West in the war. These are 🇷🇺 attempts to distort the truth. It's simple: 🇷🇺 treacherously attacked 🇺🇦, the war is only on the territory of 🇺🇦, 🇷🇺 massively kills civilians. Classic war of destruction & occupation.