El dólar blue volvió a subir y cerró en $ 201,50. Foto: NA.

El dólar blue cerró hoy su cotización en $201,50 en la punta vendedora y en $198,50 en la compradora, tras recuperarse de la baja de ayer, según las principales cotizaciones en el mercado marginal de divisas.

El paralelo registró su tercera suba en las últimas cuatro jornadas y la brecha con el dólar oficial mayorista se ubicó en 73,5%.

En mayo, el dólar blue acumula un alza de $1 tras finalizar abril en $200,50, y la cotización del dólar sin impuestos, subió 28 centavos hasta $121,73 para la venta, según el promedio de las cotizaciones, mientras que en el Banco Nación el valor se mantuvo en los $121,25.

El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos, subió 46 centavos a $200,85 y el mayorista subió 14 centavos a $116,16.

Entre los tipo de cambio financieros, el contado con liquidación registró un alza del 0,7% a $206,23 y la brecha se ubica al 77,5% con el mayorista.

En ese marco, el Banco Central (BCRA) compró hoy alrededor de US$ 100 millones y en los primeros cuatro días hábiles de mayo la entidad sumó a sus reservas US$ 430 millones, hasta ahora la mayor suma mensual en el último año, solo superada por los US$ 618 millones comprados en la primer semana de mayo del año pasado.

Noticias relacionadas