Chofer de colectivo que le dio el volante a un menor. Foto: NA.

Un chofer de un micro escolar le dio el volante a uno de los alumnos que trasladaba en la localidad de Coronel Rosales, cerca de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y tras el hecho familiares de los menores hicieron la denuncia. Al corroborar lo sucedido, le sacaron la licencia de conducir.

Según informaron medios locales, el conductor de 24 años, llevaba en el vehículo a niños de cuarto a séptimo grado de de la Escuela Agraria llamada "Pedro José Orozco" y el episodio fue filmado por otro menor.

Ante esta situación, la Municipalidad de Bahía Blanca le retuvo la licencia de conducir profesional al chofer del transporte escolar, según confirmó el secretario de Gestión Urbana, Tomás Marisco, después de que se viralizara un video dentro del rodado.

Your browser does not support the video element.

Marisco señaló en su cuenta de la red social Twitter que se le retuvo "preventivamente la licencia de conducir profesional a un conductor de empresa de transporte de personas que lleva alumnos desde Bahía Blanca hasta la escuela agropecuaria de Bajo Hondo".

"El mismo fue denunciado por los padres por haberle cedido la conducción a un alumno menor de edad tanto a la ida como a la vuelta. Se aportaron videos filmados por los compañeros del alumno conduciendo, y captura de pantalla de Instagram del chofer, donde se observa lo denunciado", añadió.

En tanto, según informó el portal Wips de Bahía Blanca, el chofer pertenece a la firma Zamora, se le hará una evaluación psicofísica para determinar si se encuentra apto para la conducción y se remitieron actuaciones al Ministerio de Transporte de la provincia y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Noticias relacionadas