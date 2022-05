Cristina Kirchner recibe doctorado Honoris Causa de la UNCAUS. Foto: NA

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este viernes el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).



El Consejo Superior tomó la decisión de distinguirla por "su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato", según expresó la institución académica en un comunicado.

Al brindar en la ciudad de Resistencia una ponencia sobre "Estado, poder y sociedad", Fernández de Kirchner hizo referencia a varios temas entre lo que destacó que en el Gobierno "no hay pelea sino debate de ideas".

Más adelante, reivindicó el rol del Estado para el desarrollo del "país profundo" y diferenció el "mérito" del esfuerzo con la idea de la "meritocracia".

"Quienes no han visto las dificultades de las familias del país profundo para que sus hijos estudien... Es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos a los lugares, donde si no llega el Estado con su decisión, no hay oportunidades", expresó.

También consideró que el capitalismo se convirtió “en un sistema de producción de bienes y servicios que sea independizado de las ideologías” y destacó al sistema de producción que implementa China como uno de los modelos “más exitosos”.

En esa línea, manifestó que "el capitalismo va donde gana plata y donde le conviene" y advirtió que "no es cuestión de ideologías" ni de posturas "internacionales".

