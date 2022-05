Leandro Paredes, selección argentina. Foto: Reuters.

Leandro Paredes, actual jugador del PSG de Francia y una de las piezas fundamentales dentro de la selección Argentina, brindó una entrevista y habló de todo: el Mundial de Qatar 2022, su relación con Lionel Messi, de Boca Juniors y de su futuro.

A menos de 200 días para el Mundial de Qatar, el volante se ilusiona: "Se armó un grupo increíble que se extraña y cuando estás en el club a veces decís ¿cuánto falta para ir a la selección? Te da gusto estar ahí.

En el equipo que consiguió la Copa América, luego de 28 años, se hizo un gran grupo que "se formó gracias al entrenador y a las clases de personas que hay en la selección" comentó Leandro en la entrevista para TyC Sports.

Lionel Messi y Leandro Paredes, PSG. Foto. Reuters.

Respecto a su futuro en el PSG de Francia y en la posibilidad de cambiar de equipo en el próximo mercado de pases, Paredes sostuvo que “"Yo sigo acá, estoy muy bien. El entrenador me quiere, el club también, ¿a donde voy a ir?...". Paredes además agregó que ese rumor se da en "todos los mercados lo mismo, estamos acostumbrados".

Aunque el volante tiró una frase que dará la vuelta al mundo, “me gustaría jugar en el Real Madrid”, sostuvo.

Aunque por ahora su deseo es seguir en el fútbol europeo, no se olvida de sus orígenes en Boca Juniors. "Me encantaría volver", dijo al hablar sobre un hipotético regreso al club de La Ribera. Y remarcó su idolatría por Juan Román Riquelme: "Fue mi espejo, mi modelo a seguir, me encantaba su forma de jugar", dijo sobre quien fue su compañero en cancha y hoy se desempeña como vice de la institución.

