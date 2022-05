Cruce al aire de Luis Majul y Alfredo Casero. Video: Captura de TV.

El cómico Alfredo Casero, en los últimos años convocado a distintos programas políticos por lo general por sus opiniones con fuerte sesgo emocional, visceral y antiperonista, pareció perder los estribos y protagonizó un escándalo de proporciones en el programa que conduce Luis Majul por el canal LN+.

"¿Me querés dejar como un freak o un loco?", le espetó Casero a Majul cuando el periodista intentaba interpretar apreciaciones un tanto confusas del cómico sobre Cristina Kirchner.

"Estás molesto conmigo y lo siento", le dijo Casero a Majul, mientras éste negaba ese sentimiento e intentaba pedirle calma.

"¡Que plomo!", expresó Majul en medio de una mesa de panelistas encabezada por el periodista, que se molestó cuando el actor le confirmó que el destinatario de esa palabra era su propia persona y expresó el nombre de Casero con un tono burlesco.

Fue entonces que el actor dio un golpe en la mesa. "Son una manga... todos ustedes. Saben lo que están haciendo. Los políticos y los periodistas. No me tomes de pelotudo porque después te cagás. Lo primero que hacen es ponerse chupines y recibir plata", expresó a los gritos.

"Alfredo quiero que sepas que no te tengo miedo", le dijo Majul cuando se retiraba a Casero. "Cuando alguien dice que no tiene miedo es porque está cagado en las patas", desafió el actor, que seguía fuera de sí al retirarse.

