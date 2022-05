Javier Milei. Foto: NA.

El diputado de La Libertad Avanza Javier Milei cruzó a Cristina Kirchner por su exposición sobre la problemática de la inflación en Argentina durante su discurso en la Universidad Nacional del Chaco.

“Te sugeriría que cambies a los economistas que tenés al lado porque son unos verdaderos burros. Unos burros totales. Te dieron un cuadro para intentar mostrar que la inflación no es un fenómeno monetario. Te cuento que te mostraron un cuadro de agregados monetarios en términos de PBI”, expresó en un video que publicó en sus redes sociales.

Your browser does not support the video element.

“¿Sabes lo que significa lo que te mostraron? Que es recontra estable los agregados en términos de PBI y eso quiere decir que, como además en ese momento no hubo expansión del PBI porque el PBI no se expande desde el 2011, te cuento algo: significa que toda la inflación fue generada por la emisión monetaria, por lo tanto, te mandaron un cuadro que en lugar de probar que no funciona la teoría monetaria de la inflación prueba todo lo contrario”, continuó.

“Ustedes representan lo más rancio del modelo de la casta que ha destruido este país en los últimos 40 años. Políticos ricos y ciudadanos pobres. Si nosotros llegamos al poder vamos a derrumbar todas y cada una de las atrocidades que han cometido”, cerró.

Noticias relacionadas