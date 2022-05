El buque Safer, abandonado en las costas de Yemen.

En aguas del Mar Rojo, cerca del Estrecho de Bab-el-Mandeb, a siete kilómetros de la costa de Yemen se encuentra el carguero Safer, un barco abandonado que contiene más de 1 millón de barriles de petróleo.

"Hay un riesgo inminente de vertido de una enorme cantidad de petróleo a causa de fugas o una explosión", dijo David Gressly, el coordinador humanitario de Naciones Unidas en el Yemen.

El buque Safer, abandonado en las costas de Yemen. Video: El Confidencial.

Gressly instó a los países de todo el mundo a facilitar cuanto antes fondos que permitan que la complicada operación para descargar el petróleo a otra embarcación arranque sin retrasos a principios de junio.

El coste estimado por la ONU es de 80 millones de dólares, lo que incluye la operación de descarga, el alquiler de un gran petrolero para almacenar los barriles y a la tripulación y mantenimiento para 18 meses, un periodo durante el que se preparará el traslado del crudo a un destino definitivo.

Según advirtió, retrasar el inicio de los trabajos supondría mantener activa una "bomba de relojería" que amenaza con desencadenar un desastre medioambiental en el mar Rojo.

