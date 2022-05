Lady Gaga presenta Hold my Hand. Foto: Instagram @ladygaga.

La cantante norteamericana Lady Gaga lanzó este viernes el video de la canción "Hold my hand" (toma mi mano), que grabó para el filme "Top Gun: Maverick", secuela de la película que erigió la popularidad de Tom Cruise, realizada 36 años atrás.

"Top Gun: Maverick", que llegará a los cines de todo el mundo el próximo 27 de mayo, tendrá días antes su premiere mundial en la alfombra roja del Festival de Cannes con todo el equipo del filme en la riviera francesa.

El video, en que Gaga canta y toca al piano la canción que acompaña el filme fue dirigido por Joe Kosinski, realizador del nuevo filme y contiene imágenes de la película en que Cruise regresa como piloto de los marines estadounidenses para una arriesgada misión.

Gaga escribió y compuso la canción, que aparece en varios segmento del filme y en su vuelta a la composición y producción de música para Hollywood, después del éxito de la banda sonora de "Nace una estrella" (2018), que le valió un Oscar y cuatro premios Grammy por "Shallow".

VIDEO GENTILEZA YOUTUBE

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas