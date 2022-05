Rodríguez Larreta y Diego Santilli fueron a La Matanza. Foto: AFP.

Horacio Rodríguez Larreta arrancó este viernes su campaña con miras a las elecciones de 2003, y lo hizo junto a Diego Santilli, quien se presenta como su preferido en la disputa interna de la coalición opositora para la Provincia. El distrito elegido para el debut de campaña fue nada menos que La Matanza, donde centró su agenda en el tema de la inseguridad.

Luego realizaron una caminata por el centro comercial de Laferrere, donde conversaron con dueños de una veterinaria y un gimnasio para cumplir con el protocolo de campaña del PRO. Más tarde, Rodríguez Larreta se trasladó a Gonzalez Catán para visitar una cooperativa y recorrer el barrio

“En todos lados, los vecinos y los comerciantes dicen que la gente después de las siete de la tarde no pueden salir a la calle. También nos cuentan que hay varias zonas todavía se inundan. Todo frente a un gobierno municipal que está hace 38 años, que son los mismos, y no han solucionado los problemas”, declaró Rodríguez Larreta ya en clave de campaña.

Rodríguez Larreta ya había dado señales concretas en los últimos días de que competirá hasta el final en la disputa por la presidencia, independientemente de la decisión que tomará Mauricio Macri



Por su parte, en la cumbre que tuvo Mauricio Macri con el bloque de senadores provinciales solo destacó a Ritondo como precandidato. No mencionó a Santilli. Ni tampoco a otros intendentes que quieren jugar. Varios senadores se fueron sorprendidos. Uno de ellos, amigo histórico del ex ministro de Seguridad, le contó. “Sí, me dijeron que viene hablando de mí”, respondió.

