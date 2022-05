Leandro Paredes, Selección Argentina. Foto: NA.

El mediocampista de la Selección argentina Leandro Paredes se mostró remiso a opinar sobre la tarea del ex entrenador de la Selección nacional Jorge Sampaoli al asegurar que no tiene cosas buenas para decir del director técnico.

"No tengo mucho para decir sobre él, hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. La verdad es que cosas buenas no tengo para decir, y las malas prefiero guardármelas para mi", lanzó el volante del París Saint Germain.

De esta manera, el futbolista de 27 años se sumó a los dichos por Sergio "kun" Agüero, quien hace un tiempo fue muy critico del ex entrenador del seleccionado argentino.

Paredes, quien dio sus primeros pasos en la Selección mayor de la mano de Sampaoli y fue elegido como uno de los 23 jugadores que viajaron a Rusia 2018, comentó: "Mejor no digo nada, después me manda mensajes diciéndome 'Por qué dijiste tal cosa', no sabés lo

que es".

Por otra parte, el surgido en Boca se refirió al actual elenco argentino que supo conformar el entrenador Lionel Scaloni y remarcó: "Se armó un grupo increíble, que se extraña".

Argentina campeón de la Copa América con Scaloni como técnico. Foto: Reuters.

"Cuando estas en tu club a veces decís: ¿Cuánto falta para ir a La Selección?, te da gusto estar ahí, querés estar en el predio, ponerte la camiseta de entrenamiento, querés estar tomando maté. Es algo que se formó gracias al entrenador también y gracias a la clase de personas que hay".

"Es muy difícil pasarlo tan bien durante muchísimo tiempo, no nos cansa el vernos todos los días, juntarnos todos los días al entrenar", afirmó.

Por último, Paredes analizó lo que será el Mundial de Qatar 2022 y quienes serán los candidatos: "Francia, es el último campeón y tiene una selección muy buena; Inglaterra, tiene una selección muy buena y España".

"Nosotros somos un equipo que seguramente tratará de hacer las cosas muy bien para llegar los más lejos posible. Tenemos un plantel muy bueno como para pelear hasta el final", agregó.

