De izquierda de derecha: TODD KERNS (bajo & voces), SLASH (guitarra), MYLES KENNEDY (voz principal), FRANK SIDORIS (guitarra & voces), BRENT FITZ (batería). Foto: Ross Halfin.

SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS (SMKC) recientemente terminaron su gira "The River Is Rising" en Estados Unidos con shows agotados en apoyo a su aclamado nuevo álbum “4” que se encuentra disponible en todas partes a través de Gibson Records/BMG (AQUÍ). Hoy, la banda estrenó el videoclip oficial de su segundo single, "April Fool" grabado en vivo a lo largo de la gira con entradas agotadas de SMKC.

"Tengo un montón de grabaciones en las que tocamos “April Fool” en las pruebas de sonido sin saber por dónde iba a ir, y aunque nos costó un poco de tiempo componerlo, es un riff genial", dice SLASH. "La canción realmente cobró forma cuando entramos al estudio, y es una de las canciones en las que Dave Cobb tuvo un impacto definitivo. Faltaban ciertos elementos clave en la maqueta, en cuanto a los arreglos, y él dijo: 'Vamos a conectar eso ahí...' Y yo dije: '¡Oh, es una buena idea! [Risas]. A veces necesitas a esa otra persona en la que puedes confiar musicalmente. Y si tienen una idea, tienes que probarla".

MYLES KENNEDY añade sobre la canción: "Es una de mis favoritas. Un tema muy divertido. La letra trata de que te tomen el pelo, y al final te das cuenta de que ya has tenido suficiente, y decides que vas a reír tú al final. Ahí es donde entra en juego la frase "I guess the jokes' on you". Y Dave se ensució las manos en este caso. Hizo algunos ajustes y de repente fue como, '¡Esto es mucho mejor!' Estábamos muy, muy, contentos con el resultado".

"April Fool" sigue al exitoso primer single "The River Is Rising" que alcanzó el número 7 en las listas de rock, convirtiéndose en el octavo hit consecutivo de la banda en el Top 10 de la radio.

Por otra parte, SMKC lanzará Live At Studios 60, su primer LP doble en vivo, que incluye el aclamado nuevo álbum de la banda “4”, más cuatro canciones adicionales, grabado en vivo en Los Ángeles en Studios 60. El lanzamiento del doble LP de SMKC “Live At Studios 60” será exclusivo del Record Store Day y estará limitado a sólo 2250 copias. El concierto completo incluye el vibrante nuevo álbum de SMKC, “4” (Gibson Records/BMG), que debutó como el álbum de hard rock más vendido durante la semana de su lanzamiento y que le ha valido a la banda el mejor reconocimiento de la crítica de su carrera. También se incluyen en el paquete de doble vinilo actuaciones adicionales de "You're A Lie", "World On Fire", "Anastasia" y "Driving Rain", que dan a los fans de todo el mundo la oportunidad de ver el electrizante show en vivo de SMKC.

Una década y cuatro álbumes en su carrera, el nuevo álbum 4 marca la primera música nueva de SMKC en cuatro años, y el quinto álbum en solitario de SLASH en general. SLASH y sus compañeros de banda MYLES KENNEDY (voz), BRENT FITZ (batería), TODD KERNS (bajo y voz) y FRANK SIDORIS (guitarra y voz), aka SMKC, se asociaron con el productor Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Rival Sons), para el nuevo álbum “4” resultando en la declaración colectiva más fuerte de la banda hasta la fecha. Grabado en el RCA Studio A en Nashville, Cobb compartió el deseo de la banda de grabar los temas en vivo en el estudio -incluyendo los solos de guitarra y las voces-, una novedad para el grupo, revelando un asombroso sonido vital y un estilo único capturados en directo.

“4” es SMKC como nunca los habías escuchado. Un álbum de rock vibrante alimentado por memorables ganchos de guitarra y melodías convincentes, grandes estribillos y riffs aún más grandes. “4” golpea una amplia gama de sonidos, estilos y estados de ánimo en 10 canciones, y lo hace todo con un enfoque musical agudo y un sentido de inmediatez.

El álbum comienza con el tema de apertura "The River is Rising", una de las composiciones más duras y dinámicas de la banda hasta la fecha, que se desenvuelve a través de un riff amenazante, bien enrollado y un profundo groove. Desde el deliberado stomp rock de "Whatever Gets You By", el brillante pop-rock "Fill My World", hasta los ganchos de guitarra empapados de talk box de "C'est La Vie", el sueño febril psicodélico teñido y exótico de "Spirit Love", la himnótica "The Path Less Followed", hasta el boogie-shake de "Actions Speak Louder Than Words", el funk sucio del estilo Aerosmith-esco en "April Fool", el ataque desenfrenado de "Call Off the Dogs" y el cierre épico de seis minutos de duración de "Fall Back to Earth", “4” es un álbum que se agarra fuerte y nunca se suelta.

"April Fool", Slash. Video: Youtube Slash.

