Impactante video de Zelenski donde habla del resurgir del nazismo.

Las autoridades ucranianas han difundido en las últimas horas un vídeo del presidente, Volodimir Zelenski, por el que advierte del resurgir del "monstruo" del nazismo -cuya derrota celebra Ucrania este domingo, 8 de mayo- a consecuencia de la invasión rusa.

En una grabación realizada en blanco y negro, Zelenski ha recuperado el "nunca más" que se enuncia en cada aniversario de la derrota de la Alemania nazi para arengar a la comunidad internacional reprochándoles que esa frase se ha convertido en "papel mojado" desde comenzase la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

"Decís nunca más. Decídselo Ucrania. El 24 de febrero se borró la palabra 'nunca'. Balas y bombas. Cientos de cohetes a las 4.00 de la madrugada que despertaron a toda Ucrania. Escuchamos las terribles explosiones. Las escuchamos otra vez'", ha afirmado Zelenski en un discurso grabado ante las torres de Borodianka. Un conjunto de edificios civiles de nueve plantas ubicados en la región de Kiev y que han sido bombardeados por las fuerzas rusas.

En su alocución, coincidiendo con el Día de la Memoria y la Reconciliación -heredero del Día de la Victoria que se celebraba en la Unión Soviética y aún hoy en Rusia-, Zelenski lamenta que "nuestras ciudades sobrevivieron a la terrible ocupación y tardamos casi 80 años en olvidarlo, pero hemos vuelto a ver una ocupación otra vez. Es la segunda ocupación de nuestra historia y en casos como el de Mariúpol, la tercera. Los nazis mataron a 10.000 civiles en los dos años de ocupación. Y ahora Rusia ha matado a 20.000 en dos meses de ocupación", ha asegurado.

El presidente ucraniano combina su mensaje con imágenes de víctimas civiles y subraya que, en 2022, "el mal ha vuelto otra vez (...). Con distinta forma, con distintos lemas, pero con el mismo objetivo". "Repiten sus crímenes e incluso intentan superar al maestro y desplazarlo del pedestal del mayor mal de la historia humana, establecer un nuevo récord mundial de xenofobia, odio, racismo y número de víctimas", advierte en el vídeo.

