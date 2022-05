Daniel Arroyo, diputado. Foto: NA.

El ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró necesario poner en marcha un plan anti inflacionario ante la grave situación social que atraviesa el país.

"Hay que encarar un plan antiinflacionario e integral lo más rápido posible", aseguró Arroyo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sostuvo que "la situación es crítica ya que es evidente que hay más trabajo, sobre todo en la construcción en el textil, pero no baja la cantidad de gente en los comedores porque sale a trabajar y cuando vuelve pasa a retirar la comida".

El ex funcionario sostuvo que "el pan a $300, la leche a $130 o el kilo de asado a más de $1000" generan problemas a las familias. A su vez, remarcó que "la gente debe endeudarse porque no les alcanza y entonces, los que tienen tarjeta pagan el mínimo, mientras el que no tiene tarjeta termina tomando crédito a tasas altísimas".

En relación al endeudamiento al que deben someterse los trabajadores de bajos ingresos, el legislador nacional por la provincia de Buenos Aires remarcó que la "gente no arranca el mes desde cero, sino que lo hace debiendo plata, aun en un contexto donde hay un mayor volumen de actividad económica".

La semana pasada, el Gobierno Nacional ardió entre declaraciones públicas de sus protagonistas; consultado al respecto en el programa Lado P, en Radio Rivadavia, Arroyo reconoció "miradas diferentes", pero también admitió que la existencia de "diferencias profundas".

Entrevista a Daniel Arroyo. Audio: Radio Rivadavia.

