La tercera edición de Bioferia se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, el 6, 7 y 8 de mayo, en las instalaciones del Hipódromo de Palermo. Se trató del evento de sustentabilidad y consumo responsable más grande de toda la Argentina, y hubo alrededor de 30.000 asistentes enlazados tras el mismo objetivo común: vivir de manera más consciente y consumir de una forma más responsable y saludable.

Bioferia Buenos Aires se presentó bajo la consigna "Viví Consciente, Consumí Responsable".

El mensaje, tal como también se ha difundido en las redes sociales es simple y directo:

Soñamos con una sociedad más sostenible.

Creemos en el consumo responsable como herramienta de cambio.

Creamos eventos coherentes que transforman personas.

Confiamos en que el trabajo colaborativo puede más que los esfuerzos individuales.

El momento de pasar a la acción es AHORA.

Bioferia 2022 propone un estilo de vida sustentable y en sintonía con el consumo responsable, y es un evento que ha reunido a empresas, emprendedores diversos y organizaciones con la interesante propuesta de una experiencia que resulta transformadora para el público masivo.

Sostiene que el cambio de paradigma a un mundo más sustentable se debe impulsar por todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, e invita a trabajar en conjunto para lograrlo, dando la oportunidad de que cada uno aporte desde su área y experiencia. El evento invita a la publicidad sin residuos, promoción de economía circular (su armado está hecho con desechos industriales), reducción de la huella de carbono, entre otros, con el fin de invitar a quienes participen a reflexionar sobre su relación con el cuidado del planeta, tanto a nivel personal como social.

