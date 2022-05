Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: captura video.

El presidente de Ucrania, VolodimIr Zelenski, felicitó a los ucranianos por el Día de la Victoria sobre el Nazismo en la Segunda Guerra Mundial, que se recuerda este lunes 9 de mayo. Según un corresponsal del sitio Ukrinform, el jefe de Estado grabó un discurso de video en la calle Khreshchatyk en el centro de Kiev. El presidente citó al gran filósofo ucraniano Gryhoriy Skovoroda: "No hay nada más peligroso que un enemigo insidioso, pero no hay nada más venenoso que un amigo falso".

"Esta no es una guerra de dos ejércitos. Esta es una guerra de dos visiones del mundo. Una guerra librada por bárbaros que bombardean el Museo Skovoroda y creen que sus misiles pueden destruir nuestra filosofía. Eso les molesta. No les resulta familiar. Les asusta. Su esencia es que somos personas libres que tienen su propio camino. Hoy estamos haciendo la guerra en este camino y no le daremos a nadie ni un solo pedazo de nuestra tierra", proclamó.

"Hoy celebramos el Día de la Victoria sobre el nazismo. Y no le daremos a nadie ni un solo pedazo de nuestra historia. Estamos orgullosos de nuestros antepasados que, junto con otras naciones de la coalición antihitleriana, derrotaron al nazismo. Y no permitiremos que nadie se anexione esta victoria, no permitiremos que se la apropien", enfatizó Zelenski.

Zelenski no esquivó las críticas rusas cuando dijo que el enemigo soñaba con que los ucranianos se negaran a celebrar el 9 de mayo y la victoria sobre el nazismo, para que la palabra "desnazificación" tuviera una oportunidad. Subrayó que millones de ucranianos lucharon contra el nazismo y atravesaron un difícil y largo camino. Zelenski recordó que "los nazis fueron expulsados de Lugansk, los nazis fueron expulsados de Donetsk, y Jersón, Melitópol y Berdiansk fueron liberadas de los ocupantes".

Discurso del presidente ucraniano. Video: Gobierno de Ucrania.

"Los nazis fueron expulsados de Yalta, Simferópol, Kerch y toda Crimea. Mariupol fue liberada de los nazis. Expulsaron a los nazis de toda Ucrania, pero las ciudades que he nombrado nos inspiran hoy especialmente. Nos dan fe de que expulsaremos con seguridad a los ocupantes de nuestra propia tierra", añadió. Zelenski declaró entonces que, en el Día de la Victoria sobre el nazismo, los ucranianos luchan por una nueva victoria, transitando un camino difícil, pero confiados en la victoria.

“El 24 de febrero, Rusia lanzó una ofensiva. Pisando el mismo rastrillo. Todo ocupante que llega a nuestra tierra lo pisa. Hemos pasado por diferentes guerras. Pero todos tuvieron el mismo final. Nuestra tierra fue sembrada de balas y proyectiles, pero ningún enemigo pudo echar raíces aquí. Los carros y tanques enemigos atravesaron nuestros campos, pero no dieron fruto. Las flechas y los misiles enemigos volaron en nuestros cielos, pero nadie podrá eclipsar nuestro cielo azul”, agregó. Dijo que no hay grilletes que puedan atar el espíritu libre de los ucranianos: "No hay ocupante que pueda echar raíces en nuestra tierra libre. No hay invasor que pueda gobernar a nuestro pueblo libre. Tarde o temprano ganamos. A pesar de la horda, a pesar del nazismo, a pesar de la mezcla de lo primero y lo segundo, que es el enemigo actual, ganamos, porque esta es nuestra tierra”.

“Porque alguien está luchando por el padre zar, el führer, el partido y el jefe, y nosotros estamos luchando por la Patria. Nunca hemos luchado contra nadie. Siempre luchamos por nosotros mismos. Por nuestra libertad. Por nuestra independencia. Para que la victoria de nuestros antepasados no sea en vano. Lucharon por nuestra libertad y ganaron", destacó. Recordó que durante la Segunda Guerra Mundial murieron más de ocho millones de ucranianos y uno de cada cinco no regresó a su hogar: "en total, la guerra cobró al menos 50 millones de vidas".

"No decimos `podemos repetir`. Porque solo un loco puede desear repetir los 2194 días de guerra. El que está repitiendo los horribles crímenes del régimen de Hitler hoy, siguiendo la filosofía nazi, copiando todo lo que hicieron. Él está condenado. Porque fue maldecido por millones de antepasados cuando comenzó a imitar a su asesino. Y por lo tanto perderá todo”, dijo Zelenski. Finalmente, exclamó: "Ganamos entonces. ¡Ganaremos ahora también! Y Khreshchatyk verá el desfile de la victoria: ¡la victoria de Ucrania! ¡Feliz Día de la Victoria sobre el Nazismo! ¡Gloria a Ucrania!"

