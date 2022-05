Alberto Fernández, Congreso de Sanidad. Foto: NA.

En medio de la interna de Gobierno y tras las críticas de la vicepresidenta, Alberto Fernández aseguró que trabajará para que la recuperación económica se transforme en mejora salarial y en una mayor redistribución.

"Voy a trabajar para que el bolsillo de los Argentinos sea cada día más fuerte", afirmó en el marco del 57° Congreso Nacional Ordinario de Delegados FATSA.

Y continuó en alusión a las críticas de Cristina Kirchner: "Tengo la tranquilidad de decirlo porque en mi gobierno no he ocultado nada, nunca me hice el distraído ni frente a la pobreza, la desigualdad o la falta de trabajo. Soy peronista, cuando me entero de un problema, le pongo el pecho y busco resolverlos porque primero están los últimos".

En la misma línea, el mandatario manifestó que persigue dos objetivos a los que calificó como "obsesiones" que tienen que ver con recuperar el trabajo y el salario que "entre 2015 y 2019 se cayó en 20 puntos". "Esto demanda trabajo y demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza", afirmó Fernández.

Asimismo, durante su discurso el Presidente protagonizó un furcio: "Los peronistas sabemos perfectamente que la pandemia potenció la desigualdad, y con lo único que no vamos a tranzar es con convivir con esa desigualdad", enfatizó.

De cara a un auditorio colmado y junto a Héctor Daer, el jefe de Estado hizo mención al impacto de la pandemia en el mundo y cuestionó la gestión en materia de Salud Pública durante la gestión de Mauricio Macri. "Vivimos una pandemia que afectó a todo el mundo, en la Argentina nos encontró con un sistema de salud devastado porque el Estado se había retirado de la atención sanitaria. Las vacunas se vencían en los galpones de la aduana, el sarampión enfermedad entre los argentinos, esa pandemia se llevó más de seis millones de vida y en argentina más de cien mil", describió.

"Siempre voy a recordar cuando Ginés (González García) dijo esto ha llegado, debemos poner en marcha muchas cosas, los hospitales no tienen insumos", agregó Fernández.

Por último, hizo referencia al reclamo de los enfermeros porteños por ser reconocidos como profesionales de la salud y obtener mejoras salariales y aseguró que enviará una ley al Congreso para los trabajadores de la salud sean reconocidos como tales.

"Hacer más fuerte la atención de la Salud en la Argentina incluye mejorar el ingreso de los que prestan salud", sostuvo el Presidente y concluyó: "Reconocer al enfermero y el rol que cumplen en esta sociedad. No son empleados públicos, son técnicos especializados para salvar vidas y cuidar personas". Voy a mandar una ley para que esa condición especial de trabajadores para que esa condición sea reconocida. Tenemos que trabajar mucho para mejorar el ingreso.

