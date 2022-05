Gol de Nicolás González para la Fiorentina por la Serie A. Foto: EFE.

La Fiorentina volvió a situarse en las plazas europeas tras imponerse por 2 a 0 al Roma, en un encuentro en el que los del portugués Jose Mourinho parecieron seguir anclados en el triunfo que cosecharon el pasado jueves sobre el Leicester y que permitió a los "giallorossi" clasificarse para la final de la Conference League.





Una circunstancia que no desaprovechó el Fiorentina, que llegaba a la cita tras encadenar tres derrotas consecutivas, para dejar sentenciada la contienda en apenas once minutos ante la relajación defensiva del conjunto romano.





Si a los dos minutos el neerlandés Rick Karsdorp cometió un penal sobre Nicolás González, que el delantero argentino no desaprovechó para establecer el 1-0, a los once Giacomo Bonaventura no perdonó la desidia defensiva de los visitantes para firmar el 2-0, en una jugada en la que el centrocampista del Fiorentina no encontró oposición para llegar al área y armar el disparo.





Marcador que pareció hacer reaccionar a los de Jose Mourinho que tuvieron la oportunidad de reducir su desventaja a los 20 minutos en un lanzamiento de falta de Lorenzo Pellegrini que obligó a lucirse al guardameta local Pietro Terraciano.





Un mero espejismo ya que tan sólo cinco minutos después el Fiorentina anotó un nuevo gol, que no subió al marcador por un milmétrico fuera de juego, en un acción en la que Bonaventura volvió a sorprender a la zaga romana.





Mucho más pareja estuvo la segunda mitad en la que ambos equipos gozaron de alguna que otra ocasión para variar un marcador, que finalmente no se movió (2-0) para otorgar tres valiosos puntos al Fiorentina que se situó en la séptima plaza, que da derecho a disputar la próxima edición de la Conference League.





No obstante, el conjunto "viola" aún puede aspirar a jugar la Europa League, tras igualar a puntos en la clasificación al Roma, que cierra en estos momentos los puestos que dan acceso a la segunda competición continental. CON INFORMACIÓN DE EFE

