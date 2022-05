Gorosito, actualmente en Gimnasia. Foto: NA.

San Lorenzo busca cerrar a su nuevo entrenador lo antes posible y el apuntado sigue siendo Néstor "Pipo" Gorosito, quien se encuentran en Gimnasia y Esgrima La Plata y debe acordar su salida, por lo que el "Ciclón" puso en marcha un plan B y hoy se llevó a cabo una reunión con el uruguayo Juan Ramón Carrasco.

Gorosito viene de quedar eliminado de la Copa de la Liga Profesional con el "Lobo", pese a realizar una muy buena campaña que lo dejó a un paso de los cuartos de final tras ganarle 3 a 1 a Newell´s.

Después del duelo con la "Lepra", "Pipo" señaló en conferencia de prensa: "No me llamó nadie de San Lorenzo. Cuando se va un técnico me nombran por mi identificación con el club, pero nadie me llamó”.

"Pipo", ídolo del "Ciclón" por su paso como jugador, ya estuvo en el club como técnico en 2003 pero su segunda etapa se hace desear: figuró en los planes del club de Boedo en las últimas negociaciones -tuvo diez entrenadores desde la partida de Edgardo Bauza en diciembre de 2015-, pero nunca llegó a buen puerto.

Ahora, Gorosito ganó terreno debido a los costos de los dos principales apuntados, Alexander "Cacique" Medina y Mauricio Pellegrino, y ante la negativa de Julio César Falcioni, quien tiene contrato en Colón de Santa Fe.

No obstante, primero debe definir su salida del elenco platense, cuyo presidente, Gabriel Pellegrino, expresó días atrás: “Se entiende que San Lorenzo lo llame, pero nos gustaría que se respete el contrato. Que ‘Pipo’ salga campeón y en diciembre se vaya a San Lorenzo”.

“Gorosito tiene contrato hasta diciembre y tiene una cláusula. Queremos que lo respete hasta el final, todo esto se armó con él, estamos disfrutando de un momento de tranquilidad deportiva”, añadió.

Ante esto, en Boedo reflotaron un nombre que ya había sonado hace algunas semanas: el de Carrasco, que en horas de la mañana se reunió en la Ciudad Deportiva con el coordinador de las Juveniles, Fernando Berón, quien luego del interinato en la Primera quedó a la cabeza del Consejo de Fútbol, y el ex jugador Ángel Bernuncio, que integró el histórico equipo azulgrana conocido como "Los Camboyanos".

Si bien fuentes dirigenciales confirmaron a NA que el elegido es Gorosito, la intención es manejar otras opciones por la posibilidad de que el ex enganche decida completar su vínculo con el "Lobo" hasta fin de año, dado que San Lorenzo desea cerrar el DT que reemplace a Pedro Troglio cuanto antes.

