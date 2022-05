Flor Peña en el primer programa de "La Pu*@ ama" por América.

La Pu*@ Ama, su nuevo ciclo que debutó este lunes por la noche en la pantalla de América. E, inmediatamente, escuchó el primer “pip” que censuró la segunda palabra del título del programa.

Comenzó con un monólogo, ante el característico sonido que tapa aquellas palabras “prohibidas” en el aire de la televisión argentina. Y a la vez, Flor se preguntó sobre la misma cuestión. “¿Cómo se pronuncia? ¿'La ptftftf ama’?”, dijo al ver que el cartel del programa cuenta con un asterisco y arroba que deforman la palabra original.

“Si se van a poner pacatos, yo les quiero decir que la pacatería me la paso por el asterisco. De verdad. Y si a alguien le parece ofensivo el programa, si no le gusta, no le entretiene o no lo entiende, hay 850 millones de canales en este momento, de plataformas, está YouTube para que se vayan a ver”, dijo la conductora. Sin embargo, enfundada en un reluciente y escotado vestido rojo fuego, enseguida se arrepintió: “No sean tan literales. ¡Quédense, denme una oportunidad, recién empecé!”.

“¿Quieren saber qué es esta ensalada rusa? Bueno, ahora ya casi no se dice eso, algunos dicen ‘ensalada ucraniana’, depende de qué lado de la grieta estén. Este programa es un ‘late night show pegado con cinta sketch’”, definió. Y aclaró que se trataba de un remate: “¡Ríanse porque está bueno el chiste!”. En ese momento del programa, el rating superaba por unas décimas los tres puntos.

“Hoy puedo tener mi propio programa con el nombre que a mi me gusta y puedo decir ‘puta’ en televisión todo lo que yo quiera. Así que metele pip, metele arroba, asterisco, todo, pero yo voy a decir puta puta puta, porque esto es... ¡La puta ama!”, cerró Flor su monólogo de presentación. Acompañada por una típica banda de late night show, Flor también contó con Diego Ramos y Dan Breitman como escuderos, quienes la secundaron en distintos pasajes del ciclo.

Florencia Peña con el equipo de su programa en América.

Escoltada por Ramos y Breitman, le dio paso a un momento musical con una letra en la que Peña pareció definirse. “Soy diva, soy artista, soy groncha, una señora ridícula, chorinegra, porno star... ¡Soy la puta ama del humor!”, dijo en las primeras estrofas.

Luego de una sucesión de sketchs -un noticiero delirante con Diego Ramos, una ficticia comunicación con la mamá de Dan Breitman- el invitado de honor de la noche fue el humorista Roberto Moldavsky.

Noticias relacionadas