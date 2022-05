Taxista de Palermo instantes después de atropellar a turistas francesas. Fotos: captura video.

Se conoció un nuevo video donde se ve al taxista que atropelló a tres estudiantes francesas, una de ellas murió, en Palermo. La justicia busca confirmar si el hombre de 74 años, quien habría sufrido un ACV al volante, estaba en condiciones de manejar. VIDEO DEL MOMENTO.

El material fue tomado instantes después del siniestro, se puede escuchar un corto diálogo entre el conductor y una mujer al preguntarle lo que había sucedido.

El accidente se produjo en el cruce de la avenida Santa Fe y la calle Armenia, donde un Volkswagen Voyage embistió a cinco peatones.

Taxista atropello a cinco turistas en Palermo. Foto: NA.

De ellos, según comprobaron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A que llegaron al lugar, tres turistas francesas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Fernández por ambulancias del SAME.

"Ay mamá", dice una joven llorando. "¿A donde está?", pregunta el taxista. "Ay dios", sigue la mujer que parece haber presenciado el accidente. "¿Que pasó? Contame qué pasó", se lo escucha decir al hombre.

"Atropellaste", le dice la chica. "¿En serio me decís", dice el taxista que se agarra la cabeza. "Atropellaste a mucha gente", le reiteran. "No, te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó", explica.

El director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, dio a conocer el nuevo parte médico de las turistas francesas que fueron embestidas por el conductor de un taxi que se desvaneció al volante y las atropelló. Por el lamentable hecho, una de ellas -Lwana Bichet de 25 años- murió en el hospital y las otras dos aún siguen internadas.

“Las chicas están bien. Rameau está internada en la unidad de emergentología por múltiples golpes y un neumotórax bilateral que ya está resuelto, pero está lúcida y consciente. Con respecto a Dumas está en terapia intensiva por un traumatismo de cráneo leve, una contusión temporal y una fractura de pelvis que está contenida”, explicó.

Las tres turistas francesas habían llegado hace un tiempo al país por un intercambio estudiantil que duraría 6 meses. La idea de las chicas era estudiar, pero también conocer la ciudad, pero desafortunadamente la travesía finalizó de la peor manera con la muerte de una de ellas y las graves heridas de las otras dos.

