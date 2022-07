Accidente de tránsito en la Costanera Norte. Foto: @EmergenciasBA.

Dos jóvenes de 30 años resultaron heridos con lesiones leves, tras chocar y volcar la camioneta en la que se trasladaban contra un poste en la dársena de acceso en Costa Salguero, en la zona de Costanera norte de la ciudad de Buenos Aires.

El siniestro sucedió cerca de las 8 en el boulevard sobre la avenida Obligado de Costanera norte y aún se desconocen las causas por la que la Toyota Hilux chocó contra un poste y volcó.

Los jóvenes fueron trasladados al Hospital Fernández con heridas leves, según detallaron las fuentes.

Personal del SAME y Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar, donde permanece la camioneta Hilux bajo custodia de efectivos de la Policía.

