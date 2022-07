Discusión de tránsito en la Autopista Acceso Oeste. Foto: NA.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial le suspendió la licencia de conducir al hombre que le pegó a una mujer en la Autopista Acceso Oeste por un accidente de tránsito. Las imágenes grabadas por otro conductor fueron difundidas por redes sociales y rápidamente generaron repudio entre los usuarios.

Según se puede visualizar, un BMW 323 TI color azul chocó por detrás a una camioneta blanca. De inmediato la mujer que la conducía se bajó y al mismo tiempo el hombre del BMW que no dudó en insultarla.

Minutos después y mientras la mujer se acerca a la parte de atrás de la camioneta el hombre que continúa discutiendo le da una piña en la panza a la conductora lo que empezó a generar fuerte rechazo en los automovilistas que pasaban por al lado, mientras tanto la mujer se defendía del golpe.

Allí el hombre que grabó la situación pasa por al lado del hombre y le expresa furioso: “Dale, dale, le pegas a las mujeres”.

Your browser does not support the video element.

Qué dijo la ANSV

A las horas de su difusión la ANSV a partir de la Disposición 384/2020 dispuso “la suspensión provisoria de este documento a personas que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para manejar y que registren un grave peligro para la seguridad vial”.

Asimismo, el hombre deberá realizar un curso y capacitación sobre perspectiva de género, una puesta en marcha que creó la entidad desde 2021.

A su vez destacaron: “El violento al volante tiene radicada su licencia de conducir en CABA por lo que tanto este organismo como las autoridades porteñas, luego de conocer el hecho en las redes, decidieron suspenderlo y ahora el hombre deberá ser reevaluado con un examen psicofísico”.

Noticias relacionadas