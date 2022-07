Cinthia Fernández. Foto: NA.

La guerra judicial entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sumó un nuevo capítulo cuando Analía Frascino, la mamá del exfutbolista, comenzó a atacar a la modelo en las redes sociales y en programas televisivos.

Para terminar con las agresiones, la panelista decidió involucrar a sus abogados y finalmente recibió una resolución de la Justicia. Cinthia celebró el documento judicial con un video en sus historias: “Quería mostrarles esta resolución dictada en el día de la fecha para resguardar a mis hijas y a mí de las constantes agresiones que recibimos”, escribió en su cuenta oficial. Además, le agradeció a su grupo de abogados por su trabajo durante estos meses: “Justicia y vamos por más, paso a paso”.

Video bailando en su historia de Instagram.

Más tarde, la panelista de Momento D (eltrece) se hizo eco de la reacción de su exsuegra, quien había compartido el documento en sus redes. “Pobre, alguien que asesore a la señora. Hace la jugada tan poco inteligente de subir mi resolución y para la Justicia significa que se enteró de su existencia”, comentó.

Y agregó: “Es tan de manual que iba a hacer eso, así que gracias por reconocer que ya se enteró, y también gracias por los pesos que me vas a tener que pagar por las agresiones a mí, que me encanta la plata”. Para concluir su descargo, le aconsejó a su exsuegra que no publicara cosas de las cuales iba a arrepentirse: “Siempre que escribe después borra todo... yo que pensé que se la bancaba”.

