Festejo de gol de Marcos Rojo ante San Lorenzo. Foto: NA.

El defensor Marcos Rojo abrió el marcador este sábado en el partido que Boca perdió frente a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, y le dedicó el tanto a Carlos Izquierdoz, quien no fue parte del equipo titular en medio de los conflictos que transita su equipo.

A los 24 minutos del primer tiempo, el defensor anticipó a todos en un centro al primer palo de Sebastián Villa y con un cabezazo abrió el marcador para el Xeneize.

Una vez que la pelota ingresó en el arco, Rojo salió corriendo a celebrar su gol sacándose la cinta de capitán y elevándola en clara muestra de apoyo a Izquierdoz, quien permaneció en el banco de los suplente luego de que Hugo Ibarra, entrenador interino de Boca, lo apartara del equipo inicial.

Como si fuese poco el gesto del ex defensor de la Selección argentina, fue aún por más, y continuó su camino hasta la banca y se fundió en un abrazo con el ex Lanús, mientras el resto de los relevos permaneció sentado.

Gol de rojo: video TNT Sports.

Semana para el olvido de Boca

Con el VAR como protagonista y en un encuentro envuelto en la polémica, San Lorenzo se lo dio vuelta a Boca y lo superó esta tarde por 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro, en un encuentro válido por la séptima jornada de la Liga Profesional.

Marcos Rojo, a los 24 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para la visita, mientras Agustín Giay, a los 37 de la primera etapa, y Adam Barreiro, a los 9 del complemento, le dieron el triunfo al local.

El delantero Barreiro, a los 30 minutos del segundo tiempo, malogró un penal para el Ciclón.

