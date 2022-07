Lali Espósito. Foto: prensa.

Lali Espósito no para; luego de rodar la tercera temporada de Sky Rojo en España, la artista pop regresó al país para volver a ocupar su silla en el jurado de La Voz Argentina e iniciar su Disciplina Tour, que arrancó en el Luna Park y la llevará a recorrer varias provincias, Uruguay y Perú. Y como si esto fuera poco, a fines de junio presentó N5, su nueva canción.

En una entrevista con un canal mendocino, en el ciclo "Dio La Nota", la artista y cantante reveló lo que todos querían saber: a quién iba dedicado su último tema.

"¿N°5 está dedicada a ella?", preguntó al conductora en referencia a Lola Índigo a lo que ella respondió: "En cierta forma, sí".

Los rumores que comenzaron a crecer en redes

Un hilo de Twitter llevó la especulación a un nuevo nivel al identificar algunas posibles pistas incluidas en la canción y el videoclip sobre un romance entre ambas artistas.

“Hilo de fragmentos de N5, la nueva canción de Lali inspirada en su relación con Lola Índigo”, escribió la usuaria @lalisfire para presentar las diferentes “pruebas” que tendría incluida la canción.

Hilo de fragmentos de N5, la nueva canción de Lali inspirada en su relación con Lola Índigo pic.twitter.com/twHbztHeQj — A🌹 (Taylor's Version) (@lalisfire) June 30, 2022

“Me la comía siempre a escondidas/ es que esa nena está muy buena”, dice un fragmento de la letra del segmento con un guiño musical al flamenco. En esa parte del hilo, la tuitera suma una foto en la que se ve a ambas cantantes y una captura de un posteo de índigo en el que ella comparte un fragmento de una letra y Lali le pregunta: “¿Eso último es para mí, acaso?” (en referencia a la frase “Ya me comí el escenario, lo que quiero es comerte a ti”).

“Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel”, suma luego el continuado de tuits. Y junto a esa frase aparece un fragmento en video de ambas cantantes perreando y bailando juntas.

Luego se suma el siguiente fragmento: “Una noche enamoradas, después no’ volvimos a ver”. Acompañando esa frase se puede ver una historia de Lali en la que describe a índigo, frente a ella, diciendo: “Ella es muy todo”.

