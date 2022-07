Zendaya directora de Euphoria. Foto: NA.

La famosa intérprete de 25 años, que representó a M.J. en la saga de Spider-Man la cual es protagonizada por Tom Holland, ahora estará al frente con el rol de directora para una de las series que la ha llevado a la fama: Euphoria.

La joven actriz fue elogiada en múltiples ocasiones, pero su papel de Rue Bennet fue uno de los más aclamados por la crítica y por el público en general.

Es por eso que ahora se meterá en otro terreno totalmente diferente, e indagará en el detrás de cámaras para la tercera temporada del éxito adolescente de HBO. Al respecto, la ganadora del Emmy -en diálogo con Vogue, Italia- dijo que inicialmente iba a dirigir el sexto episodio de la segunda temporada (A Thousand Little Trees of Blood), pero que no tuvo el tiempo para prepararse.

“Es gracioso. En realidad, se suponía que debía dirigir el episodio 6, pero luego tuve que actuar en él. No tuve suficiente tiempo, así que desafortunadamente, no pude hacerlo esta vez. Quería tener suficiente tiempo para hacerlo de la manera correcta. Entonces, probablemente la próxima temporada”, explicó.

Carrera de actriz cotizada

Zendaya es una de las actrices más solicitadas en la industria cinematográfica en la actualidad. Tras su participación en Euphoria y la franquicia de Spider-Man, a la intérprete se le sumaron varios proyectos importantes como The Greatest Showman, Malcolm & Marie, Space Jam: A New Legacy y Dune.

Ahora, abrirá un espacio en su apretada agenda para poder tener el tiempo necesario y así poder prepararse para su debut como directora. En cuanto a sus próximos proyectos cinematográficos, formará parte de la secuela de Dune, dirigida por Denis Villeneuve, y el drama Challengers, dirigido por Luca Guadagnino.

Euphoria es una de las series más populares de HBO por mostrarle al público el lado oscuro de la adolescencia: abuso de sustancias, duelo, salud mental, trastornos de imagen corporal, trauma intergeneracional, entre otros temas importantes en la sociedad. La producción relata de manera cruda, sin romantización alguna, la lucha de Rue contra las adicciones y el impacto que tiene tanto en ella misma como en sus seres queridos.

