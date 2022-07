Aduana detectó neumáticos escondidos entre granos. Foto: DNA.

Funcionarios de la Dirección General de Aduanas desarticularon un intento de contrabando de 117 neumáticos de origen extranjero que estaban ocultos dentro de un camión que transportaba granos. El valor de la mercadería supera los $7,5 millones.

El procedimiento de control, realizado en conjunto con personal de la Gendarmería Nacional, comenzó en el ingreso a Villa María por la ruta 158. Allí se detuvo a un camión con acoplado, procedente de Salta, que circulaba con una Carta de Porte Electrónica inactiva.

Ante la inconsistencia de la documentación, los funcionarios de la Aduana realizaron un control exhaustivo sobre la carga y detectaron 117 neumáticos cubiertos por granos.

Inmediatamente, los agentes de la aduana informaron al juzgado de Villa María por presunta infracción a la Ley 22.415, que ordenó el traslado del camión a la zona primaria aduanera. La mercadería está secuestrada a disposición de la Aduana de General Deheza.

Control aduanero

El procedimiento es parte de diferentes acciones de control y fiscalización que impulsa la Dirección General de Aduanas, a cargo de Guillermo Michel, con el objetivo de proteger la industria nacional y desalentar la competencia desleal.

En ese sentido, cabe recordar que el viernes pasado el organismo detectó que una empresa importadora pretendía ingresar 144 motocicletas de alta gama bajo la condición de incompletas y desarmadas para beneficiarse al amparo del Régimen del Decreto 81/2019, que permite importar motos incompletas, totalmente desarmadas, exentas de derechos de importación.

A través de esta maniobra, el importador pretendió gozar de una preferencia arancelaria e ingresar la mercadería a tasa 0% en concepto de Derechos de Importación, cuando en realidad debe tributar una alícuota del 35%.

