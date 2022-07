Anthony Mackie, protagonista de Capitán América. Foto: NA

Tras la despedida de Chris Evans como el mítico Vengador en Avengers: Endgame (2019), la próxima película contará con Anthony Mackie como protagonista. Ahora, el proyecto ya tiene cineasta a cargo.

Esto se pudo ver en The Falcon and the Winter Soldier, la serie de Disney Plus que se estrenó en marzo de 2021, en la cual se indagó un poco más sobre el personaje interpretado por Anthony Mackie y su compañero, Sebastian Stan, quien encarna al Soldado del Invierno.

Se conoció que Julius Onah se encargará de dirigir la película, según confirmó el especializado medio de cine, The Hollywood Reporter. El mencionado cineasta ha estado detrás de cámara de títulos como The Cloverfield Paradox, The Girl Is in Trouble y Luce.

De qué tratará la cuarta parte de Capitán América

Esta película será una continuación de lo que se vio en la ficción de la plataforma de streaming que Mackie compartió con Sebastian Stan. Si bien todavía no se conoce la sinopsis oficial, la historia continuará con Sam intentando demostrar que es digno de llevar el traje del Capitán América.

Además, hay una diferencia importante entre él y Rogers: Falcon no posee superpoderes. Así que será un detalle interesante para ver cómo se desarrolla la narrativa en base a eso.

¿Tendrá Chris Evans un cameo?

De momento, no hay confirmación sobre la participación del actor de Steve Rogers, uno de los más queridos en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que el soldado original que llevó este título de superhéroe se despidió en Avengers: Endgame (2019) tras viajar al pasado para recobrar el tiempo que perdió de la mano de Peggy Carter (Hayley Atwell).

Así le dejó al público una de las escenas más bellas, en la cual bailan tal como lo prometieron durante la Segunda Guerra Mundial, con It's Been a Long, Long Time de Harry James de fondo.

