Los millonarios rusos elijen Dubai para vacacionar.

Las élites rusas siempre han sentido debilidad por la Costa Azul. Con la caída de la Unión Soviética los rusos volvieron al litoral mediterráneo, desembarcando en Cap d’Antibes y Saint-Jean-Cap-Ferrat. Los nuevos ricos de Moscú y San Petersburgo compraron las viejas mansiones, convirtiendo la zona en sus estancias de veraneo.

Pero este año los oligarcas tendrán más difícil descansar en sus mansiones y navegar en sus lujosos yates por el Mediterráneo francés. El espacio aéreo europeo está técnicamente cerrado para ellos, los visados son difíciles de conseguir y sus tarjetas de crédito están bloqueadas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. El Gobierno galo ha congelado más de 500 millones de euros en propiedades, incluidas unas 30 mansiones en la zona de Cap d’Antibes. Desde el Château de la Croë, el castillo de casi 8.000 metros cuadrados de Roman Abramóvich (antes residencia de los duques de Windsor); hasta Villa Hier, propiedad del petrolero Suleimán Kerímov; pasando por Villa Altaïr, hogar del rey de los commodities Andrey Melnichenko; y Villa Nellcôte, la casa belle époque del magnate del acero y el hierro Viktor Rashnikov.

“En los últimos años, solíamos recibir a un 8% de huéspedes de Rusia. Eso fue hasta 2020. Con la pandemia de la covid, el mercado ruso comenzó a desacelerarse”, explica Valerie Muller, su directora de comunicación. “De hecho, esta temporada no tenemos reservas de Rusia ni de Ucrania, lo cual es comprensible debido a la situación. Sin embargo, estos mercados han sido reemplazados por visitantes de otras nacionalidades y todas nuestras habitaciones están reservadas para la temporada de verano”, añade.

La guerra de Vladímir Putin hace casi imposible que las élites moscovitas y petersburguesas lleguen a sus destinos favoritos en Grecia, Italia, el Caribe o Estados Unidos. España dejará de recibir en esta campaña turística de verano a más de 935.000 viajeros de nacionalidad rusa a causa de las sanciones derivadas de la invasión ucrania. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) de turismo extranjero recogidas en la encuesta Frontur, esto supondrá perder más de uno de cada 100 turistas y más de 83 millones de euros en ingresos.

¿Dónde van a veranear este año los poderosos rusos?

“Efectivamente, casi ninguno de mis amigos o conocidos me ha comentado que vaya a viajar a Italia o España. Que yo sepa, Dubái es el nuevo sitio donde van muchos. También Turquía y Oriente”, dice una aristócrata rusa que prefiere no dar su nombre. Según las cifras de las autoridades emiratís, la compra de propiedades en Dubai por parte de rusos ha aumentado un 67% en los primeros tres meses de 2022. Los Emiratos Árabes Unidos no han impuesto sanciones al Gobierno de Putin ni han condenado el conflicto bélico. También están proporcionando visas a los rusos no sancionados, mientras que muchos países occidentales las han restringido.

Turquía, uno de los pocos países que operan vuelos hacia y desde Rusia desde que Moscú inició la guerra en febrero, es otro de sus destinos vacacionales de esta temporada. Los bancos rusos están aislados del sistema financiero global después de que las empresas de pago suspendieran sus operaciones por la campaña militar de Moscú. Sin embargo, las autoridades turcas han explicado que los turistas rusos no tendrán dificultades para realizar sus pagos en su país este verano.

Mientras algunos rusos se preocupan por sus vacaciones, otros miran con nerviosismo hacia el frente de batalla. A finales de abril, Moscú ejecutó en tiempo récord su programa de reclutamiento anual: más de 130.000 jóvenes fueron llamados a sumarse al servicio militar en una semana para no saber si vuelven vivos a sus hogares tras la guerra.

Noticias relacionadas