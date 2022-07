El Ferrari en llamas en Austria. Foto: NA.

El piloto español Carlos Sainz, de Ferrari, protagonizó hoy un impactante accidente en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 al sufrir un incendio en su vehículo que lo obligó a abandonar la carrera cuando se encontraba en la tercera posición, muy cerca de superar a Max Verstappen (Red Bull) para quedar segundo.

Sainz debió retirarse de la competencia tras un problema en el motor que provocó un rápido incendio que lo obligó a salir desesperadamente de su auto en marcha, en medio de las llamas.

“Estaba en una cuesta arriba, he visto fuego en la parte de atrás del coche, he intentado salir, el coche se iba a hacia atrás. He llamado a las asistencias pero no se muy bien por qué han tardado tanto en venir y me he tenido que tirar del coche sin que estuviera parado. Tenemos que ver qué se puede mejorar en este sentido”, manifestó Sainz luego del incidente.

#Formula1 🇦🇹



De esta manera, la llamas, comenzaron a dominar el auto de Carlos Sainz. El corredor español se encuentra en buen estado. pic.twitter.com/WtfPnuVgPf — Tomi (@TomiHuck21) July 10, 2022

Y agregó: “A Red Bull le teníamos ganada la partida y creo que teníamos asegurados el primer y el segundo puesto. Ha sido el mejor fin de semana de la temporada en cuanto a ritmo. Es una pena, no tengo demasiadas palabras. Son muchos puntos los que se nos van y es una oportunidad perdida después de la buena racha que traíamos”.

