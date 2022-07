Lali Espósito. Foto: archivo Google.

Lali Espósito gracias a su gira "Disciplina Tour" por el país, finalmente pudo conocer a Agustina la niña mendocina que por el bullying sufrido en la escuela no quería ir nunca más.

El video se viralizó en abril, allí se la puede ver a Agustina de 6 años pidiendo por favor no ir más a la escuela y llorando porque sus compañeros no paraban de hacerle burla. A raíz de este hecho, la cantante se solidarizó con ella y su familia, invitándolos mediante un video a presenciar uno de sus shows por Mendoza.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Quería mandarte este saludo y mucho amor. Me enteré de que sos hermosa, que te gusta bailar y pintar, que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica. Quería decirte que sos muy especial, sos una reina total. No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse. Y uno tiene mucha gente que lo quiere”, relató la actriz en el video.

Detalles del encuentro

El emotivo hecho se creó en el estadio Arena Maipú de la ciudad de Mendoza.

Se sacaron fotos, charlaron y también estuvo presente un regalo muy especial de una remera para la nena. Estaba acompañada por sus familiares, que estaban muy agradecidos y muy contentos por la noche que estaban pasando y por cumplirle uno de sus mayores sueños a Agustina.

